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    Продажа билетов на ЧМ-2018 начнется в сентябре 2017 года

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о том, когда когда начнется продажа билетов на чемпионат мира-2018.

    «Продажа билетов на чемпионат мира начнется в сентябре следующего года. Большая определенность наступает после жеребьевки группового этапа. Мы смогли добиться того, чтобы для граждан РФ была создана специальная категория билетов по приемлемой цене.

    Все стадионы будут готовы в сроки, то есть до декабря 2017 года. В последнее время у нас вызывал беспокойство стадион в Санкт-Петербурге. Но он также будет готов вовремя, а именно в декабре нынешнего года», – сказал Сорокин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2016 12:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      rjj 1 сентября 2016, 12:42

      Еще год

      0
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    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 1 сентября 2016, 12:38

      Можно закупать уже будет билеты

      0
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