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    Франция и Италия сыграют в товарищеском матче

    Сегодня, 1 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Италии и Франции. Встреча начнется в 22:00 по мск.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2016 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      bonbonbon 1 сентября 2016, 21:21

      Прогнозы футбольных матчей http://soccer.1bb.ru

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