Терим: «Сборная России является сильным соперником»

Главный тренер сборной Турции Фатих Терим пообщался с журналистами после товарищеского матча с командой России (0:0).



«Сборная России является сильным соперником. Этот матч стал для нас хорошей подготовкой перед игрой со сборной Хорватией. У нас в команде много новичков, которые только обживаются в сборной. Считаю, что мы действовали неплохо, не дав сопернику ничего сделать у наших ворот в первом тайме», – сказал наставник турецкой команды.