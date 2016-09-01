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    Терим: «Сборная России является сильным соперником»

    Главный тренер сборной Турции Фатих Терим пообщался с журналистами после товарищеского матча с командой России (0:0).

    «Сборная России является сильным соперником. Этот матч стал для нас хорошей подготовкой перед игрой со сборной Хорватией. У нас в команде много новичков, которые только обживаются в сборной. Считаю, что мы действовали неплохо, не дав сопернику ничего сделать у наших ворот в первом тайме», – сказал наставник турецкой команды.

    Источник: Goal.com

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    01.09.2016 06:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 1 сентября 2016, 11:11

      Я б такие матчи вообще не показывал, пусть тренер смотрит анализирует.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 сентября 2016, 08:43

      Вот не хочется верить, что футбол на уровне сборной - это не наш вид спорта! Но всё доказывает на это...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5

      nizviktor 1 сентября 2016, 07:16

      Молодые футболисты смотрелись очень хорошо!

      0
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