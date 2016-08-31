Рафинья готов покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья готов к смене клубной прописки. По словам футболиста, такое развитие событий может произойти в том случае, если у него не будет игровой практики каталонском клубе.



«Я хочу выступать за «Барселону», но если у меня не будет игровой практики, то буду раздумывать над переходом в другой клуб. Ведь каждый футболист стремится к тому, чтобы выйти на поле. Переход в другой клуб даст возможность иметь больше игрового времени. Поэтому считаю, что Эль-Хаддади поступил правильно, перейдя в «Валенсию», – сказал он.