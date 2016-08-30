Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зинченко: «Мы действительно провалили Евро»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Исландии, который состоится 5 сентября. Напомним, что команды сыграют в рамках квалификации ЧМ-2018.

    «С ними, конечно, будет интересная захватывающая игра. Жаль, конечно, что она будет при пустых трибунах. Нас ждет очень ответственная игра, к которой нужно подойти с полной концентрацией. Нужно вернуть веру болельщиков в нас, потому что мы действительно провалили Евро, но хочется его забыть и начинать с чистого листа.

    Будет ли влиять на нас статус фаворита? Я никогда не обращал на это внимание. Поле ровное, мяч круглый и Евро показало, что команда, которая не считается фаворитом, может пройти любого соперника. Тем более, сейчас пошел такой футбол, есть скорости, и если подобрать нужную тактику, то можно обыграть любого соперника», – приводит слова футболиста «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.08.2016 06:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      KoRg 30 августа 2016, 11:11

      чёт я не понял кто фаворит? вы что ли, смешно

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > KoRg 31 августа 2016, 15:42

      Ну да, все ведь РУССКИЕ без грамотные и тупые!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11