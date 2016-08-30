«Арсенал» отпустит Уилшира в аренду

будет ли супер Джек каким был прежде - большой вопрос, а после покупки Мустафи в центре у Арсенала полный порядок, даже учитывая травму Рэмзи: Касорла, Коклен, Мустафи, Эльнэни
Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может уйти в аренду.
В нынешнем сезоне футболист появился на поле дважды, оба раза – на замену. Сообщается, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер хочет, чтобы игрок получал больше игровой практики, и готов отдать его в аренду.
Большую часть прошлого сезона Уилшир пропустил из-за травмы.