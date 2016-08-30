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    «Арсенал» отпустит Уилшира в аренду

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может уйти в аренду.

    В нынешнем сезоне футболист появился на поле дважды, оба раза – на замену. Сообщается, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер хочет, чтобы игрок получал больше игровой практики, и готов отдать его в аренду.

    Большую часть прошлого сезона Уилшир пропустил из-за травмы.

    Источник: Goal.com

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    30.08.2016 01:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +132

      murakami777 30 августа 2016, 09:31

      будет ли супер Джек каким был прежде - большой вопрос, а после покупки Мустафи в центре у Арсенала полный порядок, даже учитывая травму Рэмзи: Касорла, Коклен, Мустафи, Эльнэни

      0
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      Рейтинг: +36

      pipboy47 > murakami777 30 августа 2016, 13:25

      Мустафи же ЦЗ?

      2
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      Рейтинг: +132

      murakami777 > pipboy47 30 августа 2016, 13:52

      упс, перепутал его с Джакой))...тоже новичок

      0
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 30 августа 2016, 07:25

      Сливают, большие надежды подовал, если бы не травмы постоянно то уже играл на приличном уровне игрок то хороший!

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      Рейтинг: +585

      tilvan > evgeniykaras 30 августа 2016, 11:31

      Да тут и травмы и его разгильдяйство. Ещё один Бендтнер растет

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