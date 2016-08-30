«Арсенал» отпустит Уилшира в аренду

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может уйти в аренду.

В нынешнем сезоне футболист появился на поле дважды, оба раза – на замену. Сообщается, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер хочет, чтобы игрок получал больше игровой практики, и готов отдать его в аренду.

Большую часть прошлого сезона Уилшир пропустил из-за травмы.