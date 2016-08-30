Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Капитаном сборной Англии останется Руни

    Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что не собирается отбирать капитанскую повязку у Уэйна Руни.

    «Уэйн был превосходным капитаном для Англии, и та манера, в которой он исполнял эту роль, облегчила мне решение попросить его продолжить.

    Достижения Уэйна говорят сами за себя. Он – старший в команде, и партнеры его очень уважают. Все эти факторы указывают на то, что правильно будет выбрать лидером именно его», – сказал Эллардайс.

    Руни провел за сборную 115 матчей и вместе с Дэвидом Бекхэмом является рекордсменом по этому показателю среди полевых игроков. Также он – лучший бомбардир национальной команды с 53 голами на счету.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.08.2016 00:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11