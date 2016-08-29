Моуринью: «Ибрагимовичу я дам четыре дня отдыха, другим игрокам – под два»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил во время перерыва на матчи сборных Златан Ибрагимович получит больше дней отдыха, чем другие игроки.

«Когда вам 34 года, нужно отдыхать. Вы не можете играть по 70 матчей. Другие парни, которые не вызваны в свои сборные, получат по два дня отдыха. Златану я дам столько, сколько ему нужно. Все зависит от конкретной ситуации.

Он играет каждый матч, каждую минуту. Четыре матча, 360 минут. Четыре дня отдыха для большого парня!», – сказал Моуринью.