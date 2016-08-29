Черчесов: «Игровая схема сборной – это вопрос вопросов»

вот вам здрасьте ну и кто тут нахваливал черчеса толку от его характера и гонора если он не знает какую тактику выбрать с игрочишками саветываться собрался у мудка спроси ещё он щас всё решает не сборная а цирк шапито
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился размышлениями о игровой схеме национальной команды.
«По какой схеме будет играть сборная России теперь – это вопрос вопросов. Роман Нойштедтер, например, играет по схеме с тремя защитниками. Придется поломать голову, поговорить с самими футболистами», – сказал Черчесов.
Напомним, ближайшими соперниками сборной России по товарищеским встречам будут команды Турции и Ганы.