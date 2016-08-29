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    Черчесов: «Игровая схема сборной – это вопрос вопросов»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился размышлениями о игровой схеме национальной команды.

    «По какой схеме будет играть сборная России теперь – это вопрос вопросов. Роман Нойштедтер, например, играет по схеме с тремя защитниками. Придется поломать голову, поговорить с самими футболистами», – сказал Черчесов.

    Напомним, ближайшими соперниками сборной России по товарищеским встречам будут команды Турции и Ганы.

    Источник: Р-Спорт

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    29.08.2016 20:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +231

      yanedo 30 августа 2016, 06:10

      вот вам здрасьте ну и кто тут нахваливал черчеса толку от его характера и гонора если он не знает какую тактику выбрать с игрочишками саветываться собрался у мудка спроси ещё он щас всё решает не сборная а цирк шапито

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 августа 2016, 00:05

      Станислав Саламович стал ироничен... Неплохо, неплохо... Ждём продолжения!

      Ну а за сборную с ним можно особо не беспокоиться... Выжмет из неё всё, что можно... До капельки... :-)))))

      -1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 августа 2016, 21:01

      Игровая схема стоит на втором, а то и третьем месте. Главное вдолбить этим футболерам, что они играют за сборную страны, и, ОБЯЗАНЫ всеми силами отстаивать ее честь.

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