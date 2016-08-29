Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рог – игрок «Наполи»

    Полузащитник загребского «Динамо» Марко Рог стал игроком «Наполи». Об этом сообщил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис на своей странице в Twitter.

    «После медицинского осмотра мы можем объявить о прибытии в «Наполи» еще одного превосходного футболиста.

    Эта покупка сделает среднюю зону максимально укомплектованной, что позволит тренеру использовать разные схемы в матчах против итальянских и европейских команд.

    Добро пожаловать в «Наполи», Рог», – написал Де Лаурентис.

    В нынешнем сезоне Рог сыграл за «Динамо» 12 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2016 20:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11