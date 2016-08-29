Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    9 октября сборная России проведет в Краснодаре товарищеский матч с Коста-Рикой

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что 9 октября сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч против команды Коста-Рики.

    «Контрольные матчи, а не товарищеские, это слово расслабляет. У нас есть желание сыграть и с Германией, и с Италией, и с Испанией. Переговоры идут. Ближайшие соперники сильны: Турция готовится к игре к Хорватией, Гана – хороший соперник. 9 октября мы сыграем в Краснодаре со сборной Коста-Рики», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2016 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 августа 2016, 21:19

      Не все ли равно с кем играть контрольные матчи. Главное показать хороший футбол, чтобы болельщики шли на матч зная, что не уйдут с трибун после 30-й минуты, словно "обплеванные", чтобы футболисты наконец-то поняли, что такое сборная страны. Пускай пример возьмут со сборных прошлых лет, где игроки выходили на поле биться, драться, а не говорили после матча: "хотели как лучше, получилось как всегда". Или типа: " а в чем мы виноваты?".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 29 августа 2016, 18:53

      Ну Коста-Рика это в последние годы сильная команда, там есть игроки из ведущих чемпионатов, плюс Кейлор Навас из Реала. Так что если сравнивать с нашими, то увы , но костариканцы предпочтительнее смотрятся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 29 августа 2016, 18:47

      Хороший, безусловно)) один Ельцин Техедо чего только стоит))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      fadda 29 августа 2016, 18:41

      Турция,Гана,Коста-Рика...Видимо встаёт Россиюшка с колен.Вон какие гранды в соперниках.Скоро будут Гондурасы конкурентами.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > fadda 29 августа 2016, 19:36

      У нас гондурасов в составе хватает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 18JG 29 августа 2016, 19:47

      Да и в РФС немало)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      lebron777 29 августа 2016, 18:29

      ничейка в лучшем случае светит , если конечно коста - рика хоть пол основы привезет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 29 августа 2016, 18:29

      "Турция готовится к игре к Хорватией, Гана – хороший соперник."

      Хорошо обосновал силу предстоящих соперников, да.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11