Мариу стал игроком «Интера» за рекордную сумму в 45 миллионов

Полузащитник «Спортинга» Жоао Мариу подписал контракт с «Интером» и стал самым дорогим игроком, когда-либо проданным лиссабонцами. Об этом сообщил официальный сайт португальского клуба.

«Проведя 14 лет в «Спортинге», Мариу перешел в «Интер» за 45 миллионов евро, что является рекордной суммой», – сказано в сообщении «Спортинга».

Мариу стал также самым дорогим португальским футболистом Примейры в истории.