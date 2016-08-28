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    Мариу стал игроком «Интера» за рекордную сумму в 45 миллионов

    Полузащитник «Спортинга» Жоао Мариу подписал контракт с «Интером» и стал самым дорогим игроком, когда-либо проданным лиссабонцами. Об этом сообщил официальный сайт португальского клуба.

    «Проведя 14 лет в «Спортинге», Мариу перешел в «Интер» за 45 миллионов евро, что является рекордной суммой», – сказано в сообщении «Спортинга».

    Мариу стал также самым дорогим португальским футболистом Примейры в истории.

    Источник: ФК «Спортинг» Лиссабон

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    28.08.2016 01:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2016, 10:47

      Интер в своём репертуаре, сначала выкладывают кучу бабла за перспективного, но несостоявшегося игрока, а потом весь сезон мотаются из стороны в сторону, пытаясь как-то из всего этого хаоса дорогостоящих игроков собрать команду...

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 28 августа 2016, 09:26

      на минутку господа, Мариу крайне не дурно играл на Евро. 45 лямов это может и многовато но 30-35 он стоит. Все дело в том что не многие стремятся в Интер, поэтому и переплата такая

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      SandersMax > Степашкин Вова 28 августа 2016, 10:49

      да. Интер в одно время развалили а собрать и покзать результат сложновато

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 28 августа 2016, 09:23

      Отличный игрок, мог бы и посильнее клуб перейти

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 августа 2016, 08:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в первый раз слышу об этом игроке.. и то запомню его благодаря предлагаемой сумме за него....

      -4
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 28 августа 2016, 06:54

      вот и бескоррупционная сделка , а мы на наших наговариваем))

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 августа 2016, 06:54

      За каких-то чижей такие деньги отваливают. Куда мир катится сами не понимают. Купят а потом продать не могут. Вон Шатова бы купили бы за столько же ещё.

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 28 августа 2016, 06:36

      Класс!

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 28 августа 2016, 02:43

      Продадут за 10 через пару лет

      -2
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