Мариу стал игроком «Интера» за рекордную сумму в 45 миллионов

Интер в своём репертуаре, сначала выкладывают кучу бабла за перспективного, но несостоявшегося игрока, а потом весь сезон мотаются из стороны в сторону, пытаясь как-то из всего этого хаоса дорогостоящих игроков собрать команду...
Полузащитник «Спортинга» Жоао Мариу подписал контракт с «Интером» и стал самым дорогим игроком, когда-либо проданным лиссабонцами. Об этом сообщил официальный сайт португальского клуба.
«Проведя 14 лет в «Спортинге», Мариу перешел в «Интер» за 45 миллионов евро, что является рекордной суммой», – сказано в сообщении «Спортинга».
Мариу стал также самым дорогим португальским футболистом Примейры в истории.