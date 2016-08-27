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    Самбрано: «Рад своему дебюту в «Рубине», но опечален результатом матча»

    Защитник «Рубина» Карлос Самбрано поделился своими впечатлениями от матча против «Оренбурга» (1:1), который стал дебютным для него в Премьер-лиге.

    — Если говорить о дебюте, то, конечно, я рад. Если же говорить об игре и результате, то я опечален, что нам не удалось выполнить задачу и взять три очка.

    — Чего же не хватило для победы?

    — Не хватило забитых голов, хотя у нас были голевые моменты. Так же, как и в прошлых играх, у нас были голевые моменты, но из-за наших собственных ошибок ход игры для нас усложнился. Во всех играх мы владели преимуществом, но побеждает та команда, которая забивает.

    — Можно сказать, что «Оренбург» играл довольно жестко?

    — Это футбол, и такое бывает. Я сам южноамериканец и к этому привык. Мы очень хотели победить, но нам это не удалось.

    Источник: ФК «Рубин»

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    27.08.2016 16:15
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