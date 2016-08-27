Зидан: «Пике? Пусть думает, что хочет. «Реал» выиграл Лигу чемпионов в тяжелой борьбе»

Главный тренер«Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова защитника «Барселоны» Жерара Пике, который заявил, что в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов мадридцам в соперники доставались легкие соперники.
«Пике волен думать, как хочет. «Реал» же выиграл Лигу чемпионов в сложной борьбе. Да, отдельный матч может получиться легким, но весь турнир был трудным», – заявил Зидан.
Источник: Marca
когда же ты завалишь варежку свою!??!?!
Как каждый год проходить мертвый Арсенал и уничтоженный Милан чего молчишь? Против Челси за уши вытянули в финал?
Так хрена возмущаться? Выходи и доказывай на поле, а не возле компьютера, кто лучший!