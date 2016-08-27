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  • Зидан: «Пике? Пусть думает, что хочет. «Реал» выиграл Лигу чемпионов в тяжелой борьбе»

Зидан: «Пике? Пусть думает, что хочет. «Реал» выиграл Лигу чемпионов в тяжелой борьбе»

27 августа 2016, 07:51
13

Главный тренер«Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова защитника «Барселоны» Жерара Пике, который заявил, что в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов мадридцам в соперники доставались легкие соперники.

«Пике волен думать, как хочет. «Реал» же выиграл Лигу чемпионов в сложной борьбе. Да, отдельный матч может получиться легким, но весь турнир был трудным», – заявил Зидан.

Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Пике Жерар Зидан Зинедин
Комментарии (13)
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PESHES
1472275188
Пике последнее время в основном болтает, а луче бы за своей игрой следил.
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Psih86
1472280119
На протяжении многих лет Реалу достаются самые слабые соперники,и это факт,любой это сможет проверить в интернете!!!Футбольная мафия!!!
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Diesel133
1472281627
правильно. собака лает, караван идет)
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петр1975
1472294015
Важен счет на табло
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ЦСКА 2015-2016
1472297108
ПИКЕ ненавидеть потому что его женушка по болела за реала
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Rzn_za_cska
1472297762
бедная барсочка не прошла атлетико и обиделась
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Kybik-Pybik
1472502751
Пике!!!!! Ну что ты постоянно стонишь?
когда же ты завалишь варежку свою!??!?!
Как каждый год проходить мертвый Арсенал и уничтоженный Милан чего молчишь? Против Челси за уши вытянули в финал?
Так хрена возмущаться? Выходи и доказывай на поле, а не возле компьютера, кто лучший!

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ЖОРРО
1472502896
Зидан достойно ответил неадекватному комменту Пике)))
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anz95
1472836520
выпендрежник Пике
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JI e x a
1472840307
Никогда не понимал этих сравнений. Ну допустим, у Реала были легкие соперники, он их прошел, а Атлетико играли с самыми сильными, и тоже их прошел. Если следовать этой тупой логике, получается, Реал-слабый, Атлетико-самый сильный клуб. Но ведь в финале они все равно играют между собой. И именно в этом матче решается, кто из них сильнее. При чем тут, кто с кем играл до этого?? Где гарантия, что Реал не прошел бы Барсу и Баварию, и где такая же гарантия, что Атлетико не вылетел бы от Вольсбурга?? Есть только один матч, это финал, в котором и решается сильнейший. Все остальное - в пользу слабых!
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