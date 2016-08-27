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    Романцев: «В этом году поставил на «Спартак». Я крайне редко ошибаюсь»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от выступления москвичей в нынешнем сезоне.

    – Если в следующем матче не наступит упадок, значит, все у них нормально. Я вообще считаю, что «Спартак» всегда должен играть так, как против «Краснодара». Состав команды по сравнению с прошлым сезоном практически не изменился и даже усилился. Да и сколько можно ждать успеха? Болельщики в нетерпении. Откровенно говоря, я в этом году поставил на «Спартак».

    – Неужели? Думаете, «красно-белые» возьмут первое место?

    – Да. Знаете, я крайне редко ошибаюсь. Думаю, что и в этом году не ошибусь.

    – В Карреру, значит, верите?

    – Я его совсем не знаю. Недавно впервые услышал фамилию этого специалиста. Поэтому не буду отвечать, верю в него или не верю. Я верю в команду «Спартак»! – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2016 01:18
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    Комментарии54
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    • ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь 27 августа 2016, 15:46

      настрой на игре с Краснодаром был на высоте. Не помню когда игроки при счете 2:0 в конце игры стелились в подкатах на чужой половине поля.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 августа 2016, 10:56

      Думаю, Иваныч не деньги поставил, а свечку...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 27 августа 2016, 10:52

      Для этого нужно создать команду, которую развалил именно Романцев. И если это получится, может Романцев окажется прав.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 27 августа 2016, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага а предыдущий 10 лет ты не ставил на свою любимую команду
      Каждый год не ошибаешься и каждый год куку...

      -9
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Rzn_za_cska 27 августа 2016, 10:01

      Горит у вас, потому что не усилились, и даже ослабились, играете слабо, даже на фоне того же краснодара. Не знаю, что будет с вашими пердаками в конце сезона, но бомбежка будет страшная.

      7
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Тraumtanzеr 27 августа 2016, 11:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты вообще о чем мальчик ?

      -6
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Тraumtanzеr 27 августа 2016, 11:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я сказал про прежние года а не этот сезон
      Недалекий

      -6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Rzn_za_cska 27 августа 2016, 11:35

      Мальчик?По старше тебя буду)

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Rzn_za_cska 27 августа 2016, 11:37

      И да, читай полностью интервью, прежде чем выебываться.

      3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Тraumtanzеr 27 августа 2016, 11:42

      У него пукан рвётся.

      1
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Тraumtanzеr 27 августа 2016, 13:52

      старше? в каком месте.. явно не в уме

      -3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Apocalypse 27 августа 2016, 13:54

      ты вообще иди отсюда нахер держи пукан закрытым а то мало ли что залезет...

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Rzn_za_cska 27 августа 2016, 14:14

      и да, рязань не за цкг.

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Тraumtanzеr 27 августа 2016, 14:22

      наш банер на каждом матче

      -2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Rzn_za_cska 27 августа 2016, 14:43

      Я смотрю у тебя это больная тема пуканов. В другой теме ты сам просил дрюкнуть. Я же говорю - к трансвиститам обратись. Те скорее всего сделают качетсвенно.

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Apocalypse 27 августа 2016, 14:44

      я о тебе говорю
      и просил тебя))
      или ты туп?

      -3
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Apocalypse 27 августа 2016, 14:45

      про пукан сказал ты склерозник

      -2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Rzn_za_cska 27 августа 2016, 15:11

      Я знаю, что я сказал, а у тебя больная тема пуканов.

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Apocalypse 27 августа 2016, 15:22

      Ниче ты не знаешь
      Дерево

      -3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Rzn_za_cska 27 августа 2016, 17:46

      А, ну да. Скорее всего там у тебя запущенный случай.

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Apocalypse 27 августа 2016, 20:56

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      Интеллектуал прям ппц

      -4
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Rzn_za_cska 28 августа 2016, 00:45

      В том-то и прикол, что интеллектуал, а у тебя словарный запас кончился.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Rzn_za_cska 28 августа 2016, 11:09

      На цкг ходят три калеки.

      -1
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 27 августа 2016, 09:19

      у спартака в этом году не плохие шансы, у зенита и цска пока плохо идет, если спартак в этом году не возьмет, то это провал

      5
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 27 августа 2016, 09:17

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      Столько говорят о чемпионстве спартака после 4х туров, сейчас опять матча 3-4 проиграют и снова на 6-7 место, и опять скажут что в спартаке кроме тренеров за 15 лет ничего не поменялось

      -6
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      Рейтинг: +307

      shpilman 27 августа 2016, 09:02

      Вперед СПАРТАК!!

      3
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 27 августа 2016, 09:02

      Ой . Да позорники вы . Уже лет 14 Россию позорят в ЕК . Это настоящая Антинародная команда.
      Я думаю, что команды из Фнл смогли обыграть Кроацию, Кошице, Атлантас, Легию, Санкт-Галлен, Васлуй , АЕК.
      Даже Сибирь смогла Аполлон обыграть, а Спартак такого бы не достиг

      Спартак даже чем то на сб России смахивает. много пиара и ноль результата. Как сб России радуется хорошими тов матчами(РФ Италия 3 0, РФ Бразилия 1 1 ) , так и Спартак радуется победам в лиге РФПЛ.
















      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 августа 2016, 09:00

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      Да это он поставил когда все думали что Бердыев перейдет

      -5
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      Рейтинг: +42

      alboro 27 августа 2016, 08:54

      Реальные деньги поставь , а не языком...

      -1
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