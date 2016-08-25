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    Реднапп: «ЦСКА будет бороться за второе место с «Байером»

    Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился своими впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    – Отличный жребий для «Тоттенхэма»! Думаю, что «шпоры» – абсолютный фаворит группы, несмотря на то, что они были в третьей корзине. Остальные команды слабее.

    – ЦСКА – лучший вариант из тех, кто мог попасться из первой корзины?

    – Думаю, что да. Но в первой корзине слабых клубов не бывает. И ЦСКА – сильная команда, ведь это чемпион России.

    – Вы предсказывали сборной России провал на Eвро-2016. ЦСКА повторит ее судьбу?

    – Думаю, что ЦСКА будет биться за второе место с «Байером», но предпочтение я отдам вашей команде. «Монако» займет четвертое место, а «Тоттенхэм» финиширует первым. В «шпорах» я не сомневаюсь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2016 22:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 августа 2016, 05:52

      ребят,подскажите,Спартак вступит в борьбу сразу с 1/4 ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +67

      Lenine > 84aivengo 26 августа 2016, 08:41

      Он уже в финале... Копы дель соль

      6
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      Рейтинг: +508

      triton004 26 августа 2016, 03:20

      Предсказатель бля,осьминог Паульс,в этой группе единственная сильная сильная команда это Байер,остальные вполне достойные друг другу соперники

      1
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      Рейтинг: -61

      dsg43t 26 августа 2016, 02:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/c9dLk

      -6
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      Рейтинг: +1289

      каа 25 августа 2016, 23:41

      первыми будут немцы...за второе место будут биться все остальные...

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 августа 2016, 23:18

      Англичане частенько лажают в ЛЧ, 1 место под большим вопросом, тот же Монако может выиграть группу

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 августа 2016, 23:16

      да группа вообще то очень ровная, тут каждый может обыграть любого влёт. Реднапп видно опять нажрался и с рожей красной чушь мелит.

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 25 августа 2016, 23:05

      Было бы шикарно, если бы Монако заняло 4 место) Прямые конкуренты) Нужно обгонять и их, и португальцев не подпускать.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2016, 23:02

      А зря... там Монако отжарит Ваш курятник и как-бы с первого места не вышли, с Жардимом они это вполне легко могут организовать.

      3
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