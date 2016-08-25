Лига чемпионов. «Барселона» сыграет с «Манчестер Сити», «ПСЖ» сразится с «Арсеналом»

УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов сезона-2016/17, в результате чего образовались восемь кваретов. Турнир стартует 13 сентября, а последний тур группового этапа состоится 7 декабря. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две команды.
A
«ПСЖ» (Франция)
«Арсенал» (Англия)
«Базель» (Швейцария)
«Лудогорец» (Болгария)
B
«Бенфика» (Португалия)
«Наполи» (Италия)
«Динамо» К (Украина)
«Бешикташ» (Турция)
C
«Барселона» (Испания)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Боруссия» М (Германия)
«Селтик» (Шотландия)
D
«Бавария» (Германия)
«Атлетико» (Испания)
ПСВ (Голландия)
«Ростов» (Россия)
E
ЦСКА (Россия)
«Байер» (Германия)
«Тоттенхэм» (Англия)
«Монако» (Франция)
F
«Реал» (Мадрид)
«Боруссия» Д (Германия)
«Спортинг» (Португалия)
«Легия» (Польша)
G
«Лестер» (Англия)
«Порту» (Португалия)
«Брюгге» (Бельгия)
«Копенгаген» (Дания)
H
«Ювентус» (Италия)
«Севилья» (Испания)
«Лион» (Франция)
«Динамо» З (Хорватия)