Лига чемпионов. «Барселона» сыграет с «Манчестер Сити», «ПСЖ» сразится с «Арсеналом»

УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов сезона-2016/17, в результате чего образовались восемь кваретов. Турнир стартует 13 сентября, а последний тур группового этапа состоится 7 декабря. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две команды.

A

«ПСЖ» (Франция)

«Арсенал» (Англия)

«Базель» (Швейцария)

«Лудогорец» (Болгария)

B

«Бенфика» (Португалия)

«Наполи» (Италия)

«Динамо» К (Украина)

«Бешикташ» (Турция)

C

«Барселона» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Боруссия» М (Германия)

«Селтик» (Шотландия)

D

«Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания)

ПСВ (Голландия)

«Ростов» (Россия)

E

ЦСКА (Россия)

«Байер» (Германия)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Монако» (Франция)

F

«Реал» (Мадрид)

«Боруссия» Д (Германия)

«Спортинг» (Португалия)

«Легия» (Польша)

G

«Лестер» (Англия)

«Порту» (Португалия)

«Брюгге» (Бельгия)

«Копенгаген» (Дания)

H

«Ювентус» (Италия)

«Севилья» (Испания)

«Лион» (Франция)

«Динамо» З (Хорватия)