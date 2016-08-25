Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Браво: «Горжусь стать игроком «Манчестер Сити»

    Голкипер Клаудио Браво, перешедший сегодня из «Барселоны» в «Манчестер Сити», поделился своими впечатлениями.

    «Я горжусь тем, что стал одним из игроков «Манчестер Сити». Знаю, что у клуба большие амбиции и надеюсь, что буду способствовать его успеху в ближайшие годы. Я следил за прогрессом «горожан» в прошлых сезонах и, конечно, уже знаком с несколькими игроками «Сити» по Кубку Америки.

    Нелегко покидать такой клуб, как «Барселона», особенно после двух замечательных лет, но я не хочу упускать шанс поработать с Пепом Гвардиолой. Буду конкурировать с другими сильными вратарями «Сити» и надеюсь, что вместе мы завоюем ряд трофеев», – сказал Браво.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2016 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 25 августа 2016, 17:31

      слова достойные уважения

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11