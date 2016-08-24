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    Ващук: «Федуну не надо уходить из «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук не считает, что владелец московского клуба Леонид Федун должен покинуть должность.

    «В «Спартаке» где-то происходит сбой. Деньги вливаются достаточно большие, но выхода, как говорят в бизнесе, нет. Руководству надо просчитать, пересмотреть, найти какую-то поломку в этом большом моховике и решить вопрос. Иначе можно вечно закрывать глаза, находить оправдания и так далее. Все ждут от «Спартака» взлета, но у них ничего не получается. Вроде и по людям все нормально, но не выходит у клуба. Какой-то волшебной подсказки я дать не могу, руководители «Спартака» лучше меня знают, что им надо. Проблемы у команды уже давно, а раз Федун до сих пор на месте, значит, его все это устраивает.

    Федуну не надо уходить из «Спартака». Человек же вливает деньги, вкладывает силы и средства, зачем ему уходить? Это же не Федун тренирует футболистов. Кто будет финансировать «народную» команду, если вдруг уйдет нынешний владелец?» – сказал Ващук.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2016 09:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 24 августа 2016, 19:29

      Странно новость о Спартаке , а гражданина vit1903 не видно...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2016, 17:34

      Умная мысля!!!!.......Федун свое уже отжил пусть идет к коням)))

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 августа 2016, 17:03

      Ващук: «Федуну не надо уходить из «Спартака. Если он уйдет, то другим клубам придется очень тяжело.»

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 24 августа 2016, 11:57

      Гнать его!!!

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 24 августа 2016, 11:43

      акционировать надо клуб по типу Барсы - тогда она останется народной без кавычек

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 августа 2016, 10:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже хо хол начал советовать срамтаку

      -9
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 24 августа 2016, 10:25

      Учите русский язык - самый великий в мире! Моховик - это гриб и никакого отношения не имеет к маховику двигателя, который хотел привести автор статьи в качестве сравнения.

      8
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > maior-60 24 августа 2016, 10:48

      ТЫ ПРАВ 100%!

      5
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      Рейтинг: +114

      werty > maior-60 24 августа 2016, 11:56

      на сайте чемпионата написано маховик, бомбардир даже скопировать не может без ошибок

      4
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 24 августа 2016, 09:48

      Думается мне, что нерабочая деталь механизма это родственники Федуна, которым Спартак нах.. не нужен они просто сидят и греют кармана...

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