Ващук будет работать скаутом в «Манчестер Сити»

Экс-защитник киевского «Динамо» и «Спартака» Владислав Ващук приглашен на должность скаута в «Манчестер Сити». Таким образом, он станет вторым украинцем в английском гранде. Напомним, нынешним летом состав «горожан» пополнил бывший хавбек «Уфы» Александр Зинченко.

«Сегодня я никому не нужен: ни федерации футбола Украины, ни киевскому «Динамо». А «Манчестер Сити» я нужен, меня пригласили. Хотят со мной договор подписать. Буду работать в качестве скаута по Восточной Европе, потому что у меня много контактов. Они хотят определиться, с каким возрастом мне работать. Сейчас они на три недели меня приглашают, для того чтоб со мной познакомиться, определиться по возрасту», – приводит слова Ващука радио «Вести».