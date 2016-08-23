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    Ващук будет работать скаутом в «Манчестер Сити»

    Экс-защитник киевского «Динамо» и «Спартака» Владислав Ващук приглашен на должность скаута в «Манчестер Сити». Таким образом, он станет вторым украинцем в английском гранде. Напомним, нынешним летом состав «горожан» пополнил бывший хавбек «Уфы» Александр Зинченко.

    «Сегодня я никому не нужен: ни федерации футбола Украины, ни киевскому «Динамо». А «Манчестер Сити» я нужен, меня пригласили. Хотят со мной договор подписать. Буду работать в качестве скаута по Восточной Европе, потому что у меня много контактов. Они хотят определиться, с каким возрастом мне работать. Сейчас они на три недели меня приглашают, для того чтоб со мной познакомиться, определиться по возрасту», – приводит слова Ващука радио «Вести».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2016 15:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 23 августа 2016, 16:39

      Ну ты Ващук!)

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