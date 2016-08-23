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    Кутепов: «Есть договоренность с переводчиком – кое-что из сказанного Каррерой мы можем поправить»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, как проходит работа под руководством нового главного тренера Массимо Карреры.

    – После встречи с «Краснодаром», ставшей для Массимо Карреры первой в роли утвержденного главного тренера, вы сказали, что «абсолютно ничего нового» в схеме красно-белых не было – в четыре защитника играли еще в прошлом сезоне. Но Каррера все же наверняка что-то поменял.

    – Кардинально – так, чтобы все с ног на голову перевернулось, – нет. Ломать систему во время сезона чревато последствиями. Но, конечно, Каррера внес кое-что новое в тренировки. Теории стало больше, над тактикой много работаем. И я обязательно выделил бы нашего тренера-аналитика Романа Михайловича Пилипчука. Он дает много информации.

    Стало больше теории – что имеется в виду? Из-за перевода на нее больше времени тратится?

    – Сама по себе она не столь продолжительна, зато часто повторяется. Можем собраться за пять минут до начала тренировки и что-то посмотреть: наши ошибки в матчах, какие-то перестроения на занятиях.

    – Еще нюанс – как много из перевода слов Карреры с первого раза понимают футболисты? На прошлой неделе я побывал на презентации Массимо, и по переводу появились вопросы…

    – Ну, у нас есть договоренность с переводчиком – кое-что из сказанного тренером мы можем додумать, поправить. К тому же вольны задавать столько вопросов, сколько нужно. Когда ты в этом котле варишься, многое понимаешь, даже если какое слово переведено не совсем точно, – сказал Кутепов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2016 00:28
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3536

      momwig_ 23 августа 2016, 09:16

      Илюш, ты уж только пожалуйста почаще переспрашивай, чем додумывай - и всё будет хорошо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 августа 2016, 06:18

      короче если так пойдет то спартак в этом году опять в пролете)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -101

      serega86ru 23 августа 2016, 02:12

      кУтяпов? что это ? много говарит последние время! он бы играл как говарит!

      0
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > serega86ru 23 августа 2016, 12:38

      А ты бы писал правильно.

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