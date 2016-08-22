Сотрудник «Арсенала» уволился из клуба, чтобы сэкономить для Венгера деньги на трансферы

у Венгера всегда все виноваты. сначала конкуренты, тратящие большие деньги, которые Венгера вообще никак не касаются, теперь собственные сотрудники. но про себя Веня помалкивает, а причина-то как раз в нём. набрался бы смелости объявить об отставке, изжил уже сам себя
Один из сотрудников клубного магазина «Арсенала» написал заявление об увольнении, чтобы снизить расходы клуба на зарплаты работникам.
«Мое решение покинуть работу связано с словами мистера Венгера о сотрудниках клуба после последней ничьей в матче против «Лестера». Обвинять 600 человек, которые работают в клубе, в том, что «Арсенал» не может покупать игроков – это бесчестно.
Я получаю 7,2 фунта в час, работая 37,5 часов в неделю. Моя зарплата за одну неделю – 270 фунтов, в год это составляет 14040. Тео Уолкотт получает в десять раз больше за одну неделю.
Надеюсь, что, избавившись от необходимости платить мне, клуб сможет освободить деньги на покупку новых игроков для мистера Венгера», – сказано в заявлении сотрудника.