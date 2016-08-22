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    Сотрудник «Арсенала» уволился из клуба, чтобы сэкономить для Венгера деньги на трансферы

    Один из сотрудников клубного магазина «Арсенала» написал заявление об увольнении, чтобы снизить расходы клуба на зарплаты работникам.

    «Мое решение покинуть работу связано с словами мистера Венгера о сотрудниках клуба после последней ничьей в матче против «Лестера». Обвинять 600 человек, которые работают в клубе, в том, что «Арсенал» не может покупать игроков – это бесчестно.

    Я получаю 7,2 фунта в час, работая 37,5 часов в неделю. Моя зарплата за одну неделю – 270 фунтов, в год это составляет 14040. Тео Уолкотт получает в десять раз больше за одну неделю.

    Надеюсь, что, избавившись от необходимости платить мне, клуб сможет освободить деньги на покупку новых игроков для мистера Венгера», – сказано в заявлении сотрудника.

    Источник: Twitter

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    22.08.2016 20:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +536

      dolf666 23 августа 2016, 15:07

      у Венгера всегда все виноваты. сначала конкуренты, тратящие большие деньги, которые Венгера вообще никак не касаются, теперь собственные сотрудники. но про себя Веня помалкивает, а причина-то как раз в нём. набрался бы смелости объявить об отставке, изжил уже сам себя

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 августа 2016, 00:18

      20 тыщ евро в год? Да это копейки для Англии! Это наверно дворник был клубный, да хотя помощник дворника даже. Это как в России тыщ 6-7 в месяц. Кто сомневается - погуглите цены в Англии в фунтах на повседневную жизнь.

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 22 августа 2016, 23:31

      Мм это почти 30 штук в неделю , я работаю в больнице получаю 20 в месяц сутки через сутки ...
      Норм

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > JUVIO 23 августа 2016, 00:18

      Не забудь цены на продукты и коммуналку сравнить, гений экономики.

      -1
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      Рейтинг: +3550

      Axe111 22 августа 2016, 21:30

      Красавец мужчина! Венгер плесень

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 августа 2016, 20:45

      Мужик.

      5
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 22 августа 2016, 20:40

      Достойно, жалко что не оценят...

      9
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 22 августа 2016, 20:34

      Вообще красавец!Футбольный мир уже давно с ума сошёл с этими космическими зарплатами!

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