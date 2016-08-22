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    Жулиано и Кариока вызваны в сборную Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Тите определился со списком игроков, которые будут вызваны на матчи отборочного этапа ЧМ-2018 с Эквадором и Колумбией.

    Стоит отметить, что в заявку национальной команды попали полузащитник «Зенита» Жулиано, а также бывший хавбек «Спартака» Кариока, выступающий на данный момент за «Атлетико Минейро».

    Вратари: Алиссон («Рома»), Марсело Гроэ («Гремио»), Уэвертон («Атлетико Паранаэнсе»).

    Защитники: Жил («Шаньдун Лунэн»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Даниэль Алвес («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико»), Марсело («Реал»).

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Жулиано («Зенит»), Лукас Лима («Сантос»), Паулиньо («Гуанчжоу»), Кариока («Атлетико Минейро»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Виллиан («Челси»).

    Нападающие: Неймар («Барселона»), Габриэл Барбоза («Сантос»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Тайсон («Шахтер»).

    Источник: Twitter

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    22.08.2016 18:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4251

      mutabor0992 1 сентября 2016, 15:50

      Бутерный какой то состав.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2016, 13:41

      Неплохое обновление, дугласа косты из баварии не хватает. Интересно будет посмотреть на результаты.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 22 августа 2016, 20:33

      Все мельчают "короли футбола"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 22 августа 2016, 20:26

      Совсем всё плохо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 22 августа 2016, 20:13

      Бубнов негодует

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 22 августа 2016, 20:08

      Где Халк?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 22 августа 2016, 18:59

      прогресс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 22 августа 2016, 18:38

      Карпин знал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 22 августа 2016, 18:28

      В спартаке фернандо хорошего игрока взяли, как уйдет в сборной окажется да ромуло с травмами затянул

      0
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      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov 22 августа 2016, 18:17

      Кариока в сборной, Бубнов дождался.

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