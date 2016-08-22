Новый стадион «Зенита» будут достраивать на деньги с детских садов, школ и больниц

Правительство Санкт-Петербурга утвердило план перераспределения средств на достройку стадиона на Крестовском острове, сообщает официальный сайт администрации города.

Бюджет на постройку школ будет уменьшен на 505 миллионов рублей. Бюджет учреждений дошкольного образования будет сокращен на 313 миллионов, культурные объекты – на 126 миллионов, здравоохранение – 925 миллионов. От строительства дома в Колпино будет перераспределено 88 миллионов. Бюджет на строительство комплекса в Красном селе и реконструкцию оптико-механической профессионального лицея будет сокращен на 155 миллионов.