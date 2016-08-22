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  • Новый стадион «Зенита» будут достраивать на деньги с детских садов, школ и больниц

Новый стадион «Зенита» будут достраивать на деньги с детских садов, школ и больниц

22 августа 2016, 14:41
141

Правительство Санкт-Петербурга утвердило план перераспределения средств на достройку стадиона на Крестовском острове, сообщает официальный сайт администрации города.

Бюджет на постройку школ будет уменьшен на 505 миллионов рублей. Бюджет учреждений дошкольного образования будет сокращен на 313 миллионов, культурные объекты – на 126 миллионов, здравоохранение – 925 миллионов. От строительства дома в Колпино будет перераспределено 88 миллионов. Бюджет на строительство комплекса в Красном селе и реконструкцию оптико-механической профессионального лицея будет сокращен на 155 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (141)
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SPARTAK-ARMANi
1471867435
Г*ндоны конченные. Пи**расы *баные . как можно с*ка деньги детей и больных людей забрать и строить стадион ? Сжег бы сразу этот стадион . х*р с ним что отсижу срок . на**я такой стадион ? На деньги за халка и витселей стройте с*ки. Как игроков покупать так бабки есть, а на стадион все сп*здили и теперь за деньги детей взялись. Ненавидел эту команду бомжевиков теперь ещё больше буду гнобить их и чмырить . реально бомжи с*ки. Бл* слов нет . пи**ец
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roman230582
1471868004
Вброс г-на на вентилятор. Весь наш футбол убыточный, и все клубы так или иначе живут на деньги которые могли пойти на социальные нужды.
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jet andy
1471868531
А причем здесь Зенит? Это правительство города стадик строит, а не клуб. А вы с пеной у рта орете какие бомжи пид*расы и тп.
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triton004
1471869563
Всё бл* как в порядке вещей,деньги пилят,правительству похрену,как всегда плюют народу в лицо,за*бал уже этот маскарад
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Jack24
1471872244
позор бомжатине и миллеру. Миллер-вор
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Valeron 2705
1471872732
Люблю футбол, болею за Зенит, но вот честно, такими средствами, стадион на ... не нужен. 925 миллионов на здравоохранение, убивает... После этого вспоминается такая штука: как может спасение жизни, быть унылой хуйней по сравнению с мячиком на травке. А зная какие проблему со школами, детскими садами, как это будет? Сынок, на этот год в школу не пойдешь, мест нет, но зато будем весь год смотреть футбол на новом стадионе, где в вип ложе сидят зажравшиеся, заворовавшиеся куски дерьма...
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Павел Буре
1471872798
Уважаемый Владимир Владимирович, сколько будет продолжатся эта ерунда под названием - жизнь в россии для простого народа??? школы, садики мы строить не будем, (это же инвестиции в наше будущее!!!!) зато в очередной раз стырем деньги через стройку стадиона!!!! бакс поднялся в два раза после крыма, (и на хрена он нам здался этот крым, если мы стали жить намного хуже из за этих епаных санкций!!!). Сколько еще вы будете издеватся над российским народом??? Когда простой нормальный россиянин будет жить нормальной человеческой жизнью, в телевизоре мы самые лучшие, а заглянешь в холодильник, там даже мышь уже не висит - сьели.
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vgarakh
1471873243
Позорный клуб, позорные действия, вас ненавидит вся страна, потому, что вы умеете только воровать деньги.
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diktatop
1471875131
Вот как не крути по настоящему бомжи дак бомжи))) нет денег достроить свою арену.... Клуб тратя миллиарды на легионеров не может сам себе построить стад а на правительство надеется а ещё пиарятся народное достояние. Тьфу позор
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Жека 35
1471875660
Я в шоке. Как же на самом деле просто натравить народ друг на друга. Просто вбрось говноинфу и запасайся попкорном. Ну вы даете...)))
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