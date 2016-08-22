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    Бакка: «Хочу остаться в «Милане» и вывести команду в еврокубки»

    Нападающий «Милана» Карлос Бакка, оформивший хет-трик в ворота «Торино» в матче 1-го тура чемпионата Италии, дал понять, что не уйдет из клуба в ближайшее время.

    «Получив в летнее трансферное окно предложение от другой команды, я посоветовался со своей семьей, все тщательно взвесил, после чего принял решение не покидать «Милан». Хочу остаться здесь, ведь я обещал вернуть этот клуб в еврокубки», – заявил Бакка.

    Источник: Goal.com

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    22.08.2016 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Индзаги супер-пиппо 22 августа 2016, 14:39

      Сделайте это пожалуйста. мне как болельщик Милана больно смотреть на свой любимой клуб когда лиге чемпионов проходит без нас

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