Бакка: «Хочу остаться в «Милане» и вывести команду в еврокубки»

Нападающий «Милана» Карлос Бакка, оформивший хет-трик в ворота «Торино» в матче 1-го тура чемпионата Италии, дал понять, что не уйдет из клуба в ближайшее время.

«Получив в летнее трансферное окно предложение от другой команды, я посоветовался со своей семьей, все тщательно взвесил, после чего принял решение не покидать «Милан». Хочу остаться здесь, ведь я обещал вернуть этот клуб в еврокубки», – заявил Бакка.