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Аршавин: «Сборная России сильнее Словакии и Уэльса»

22 августа 2016, 12:53
19

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился наблюдениями от выступления национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

– Во время матча Россия – Уэльс на Евро-2016, не возникла мысль, что вы могли бы сыграть и не испортить картины?

– Во время матча у многих болельщиков могла возникнуть мысль, что он может сыграть в этом матче, лучше, чем футболист. Мне трудно сказать, я давно не играл на уровне сборных. А это ведь чемпионат Европы. Уэльс никогда не считал сильной командой. Когда я играл, в сборной Уэльса уже был Бэйл, только молодой. И Рэмзи играл. Как команда, Россия сильнее, чем Уэльс.

– Что вы испытывали во время того матча при счете 0:3? Рвались в бой?

– Я никуда не рвался, но мне было обидно, был разочарован результатом. Ну а что делать? Я все равно считаю, что Россия сильнее и Уэльса и Словакии, просто все в одно стекло, – сказал Аршавин в интервью prosportkz.kz.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Уэльс Кайрат Словакия Аршавин Андрей
Комментарии (19)
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acer2003
1471859781
Конечно сильнее )) мы все это видели... Особенно она сильнее Уэльса, в раз так 5-ть или 10-ть !!!!!!
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Сергей Свояк
1471859881
Ага, ага...
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kuchipachi
1471860495
были сыграны официальные игры и результат мы все знаем, нечего тут думать - Уэльс и Словакия сильнее сборной России, пока сборная России не докажет обратного игрой
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Экскаватор
1471861371
видели мы, насколько сильнее...
Ответить
Daxa09
1471863402
Единственное что было верное в его высказывание так это то что он никогда не рвался в бой а насколько эти пешеходы сильнее Уэльса мы все видели на евро особенно когда пол командой бежали за Бэйлом и не могли догнать
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multiscan
1471863850
Возникает вопрос: "Что делал Андрей во время матчей со Словакией и Уэльсом на ЧЕ? Спал или курил что-то жутко забористое?
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valike35
1471864309
на словах мы всех сильней
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:D
1471865066
мы всех сильней только на словах а на самом деле мы играть не умеем
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+50/-50
1471869203
"Чипсоед" удивил. А результ матча не о чём не говорит. 0:3 от слабого Уэльса. Ему брызни на глаза, а ему божья роса.
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marslond
1471870463
В ФИФА переиграл походу.
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