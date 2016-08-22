Аршавин: «Сборная России сильнее Словакии и Уэльса»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился наблюдениями от выступления национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

– Во время матча Россия – Уэльс на Евро-2016, не возникла мысль, что вы могли бы сыграть и не испортить картины?

– Во время матча у многих болельщиков могла возникнуть мысль, что он может сыграть в этом матче, лучше, чем футболист. Мне трудно сказать, я давно не играл на уровне сборных. А это ведь чемпионат Европы. Уэльс никогда не считал сильной командой. Когда я играл, в сборной Уэльса уже был Бэйл, только молодой. И Рэмзи играл. Как команда, Россия сильнее, чем Уэльс.

– Что вы испытывали во время того матча при счете 0:3? Рвались в бой?

– Я никуда не рвался, но мне было обидно, был разочарован результатом. Ну а что делать? Я все равно считаю, что Россия сильнее и Уэльса и Словакии, просто все в одно стекло, – сказал Аршавин в интервью prosportkz.kz.