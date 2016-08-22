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    Промес: «Я горжусь «Спартаком»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился своими впечатлениями от матча 4-го тура Преьмер-лиги против «Краснодара» (2:0).

    «Отличная победа над «Краснодаром». Горжусь командой!», – написал Промес в Instagram.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2016 00:46
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 августа 2016, 20:29

      НЕ ТАРАПИСЯ! ЕЩЕ 26 ТУРОВ СПЕРЕДИ!

      0
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 22 августа 2016, 13:22

      Лиха беда начала,
      Но уже немало.
      Стремится сердце биться
      Мы вверху таблицы.
      Продюжим сколь - неважно.
      Дорога посильна отважным.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 22 августа 2016, 10:47

      Так держать Спартак!!! Молодцы!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2634

      swot1205 22 августа 2016, 10:26

      Красаучеги

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 22 августа 2016, 10:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скоро огорчишься и опечалишься, шарфик пищевика будешь топтать. Назад Спартак!

      -11
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 августа 2016, 09:04

      Лучше бы АЕК обыграли.

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 августа 2016, 09:03

      Не ожидал,что Спартак так стартанет))

      2
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      Рейтинг: +22

      kudrsv62 22 августа 2016, 08:55

      Все будет хорошо

      2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 22 августа 2016, 08:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      во захрюкали и завизжали

      -7
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 22 августа 2016, 08:25

      Я тоже горжусь!

      -1
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