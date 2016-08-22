Промес: «Я горжусь «Спартаком»

НЕ ТАРАПИСЯ! ЕЩЕ 26 ТУРОВ СПЕРЕДИ!
Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился своими впечатлениями от матча 4-го тура Преьмер-лиги против «Краснодара» (2:0).
«Отличная победа над «Краснодаром». Горжусь командой!», – написал Промес в Instagram.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился своими впечатлениями от матча 4-го тура Преьмер-лиги против «Краснодара» (2:0).
«Отличная победа над «Краснодаром». Горжусь командой!», – написал Промес в Instagram.
НЕ ТАРАПИСЯ! ЕЩЕ 26 ТУРОВ СПЕРЕДИ!
Лиха беда начала,
Но уже немало.
Стремится сердце биться
Мы вверху таблицы.
Продюжим сколь - неважно.
Дорога посильна отважным.
Так держать Спартак!!! Молодцы!!!
Лучше бы АЕК обыграли.
Не ожидал,что Спартак так стартанет))
Все будет хорошо