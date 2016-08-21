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    «Арсенал» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Фонте

    «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна надеется приобрести защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте. Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью нуждается в усилении линии обороны и намерен приобрести португальца. Кроме «Манчестер Юнайтед», в услугах футболиста заинтересован «Арсенал».

    По данным Transfermarkt, стоимость Фонте составляет 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Саутгемптон» в АПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.08.2016 18:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      forward163 23 августа 2016, 08:29

      пока только спорить получается. а заберет снова сити)

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 августа 2016, 18:54

      Каждый год одно и то же, у Арсенала пол состава в лазарете и Арсенал спешно пытается кого нибудь купить . . . в итоге, до 30 игроков успевают промелькнуть на страницах спортивных изданий и сайтов, о том, что они интересны Арсеналу . . . чтобы заманить читателей, обязательно сделают так, что Арсенал за этого игрока воюет или с МЮ, или с Сити, или с Челси, ну на худой конец Шальке или Лилль проявляют интерес . . . а на деле, никого Арсенал так и не купит

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