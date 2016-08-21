Игнатьев: «Милевский – хороший пример для Кокорина»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что форварду «Зенита» Александру Кокорину пока не удалось понять свое положение в футболе.

– Вы видели всяких молодых, разные характеры. Кокорин станет большим футболистом?

– Кокорин – как пластилин… У него все есть – не хватает стержня. Ощущение, что не может понять свое положение в футболе. Может, слишком прислушивается к тому, что говорят вокруг? Ему бы повзрослеть. Может, и его время вылечит.

– А может, и нет. Вы же были тренером Артема Милевского, должны знать.

– Кстати, хороший пример для Кокорина. Милевский – большой талант. Но не мог сконцентрироваться на профессии, жизнь увела в сторону. Вспыхнул как бенгальский огонек, горел, но не грел.