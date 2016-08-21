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Игнатьев: «Милевский – хороший пример для Кокорина»

21 августа 2016, 11:42
16

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что форварду «Зенита» Александру Кокорину пока не удалось понять свое положение в футболе.

– Вы видели всяких молодых, разные характеры. Кокорин станет большим футболистом?

– Кокорин – как пластилин… У него все есть – не хватает стержня. Ощущение, что не может понять свое положение в футболе. Может, слишком прислушивается к тому, что говорят вокруг? Ему бы повзрослеть. Может, и его время вылечит.

– А может, и нет. Вы же были тренером Артема Милевского, должны знать.

– Кстати, хороший пример для Кокорина. Милевский – большой талант. Но не мог сконцентрироваться на профессии, жизнь увела в сторону. Вспыхнул как бенгальский огонек, горел, но не грел.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Игнатьев Борис
Комментарии (16)
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Бриг
1471770217
еще один пример - смолов. Кокорину нужно с урала начинать или анжи
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Аристократ Олжик
1471771602
В точку попал, оба возомнили себя пупами земли, и оба щас по тихонечку тащут свою карьеру ко дну
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Warrior God
1471773016
Веллитон тоже все на свете прое*.
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kachan63
1471774258
Не только Миля, но и дружок его Алиев тоже весь свой талант псу под хвост кинул. Перед Кокошей масса подобных негативных примеров (про Балотелли пусть вспомнит), вот только будет ли он учиться на чужих ошибках или только на своих?
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Kelll
1471774439
эти многомиллиные контракты молодых парней с сума сводят, интерес пропадает играть, ВДУМАЙТЕСЬ-9600 ЕВРО В ДЕНЬ. В день зарабатывает-какой у него будет интерес - куда расти????
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Бестолковый
1471774764
Кокорина в Динамо (Москва). Кокорин недоразумение российского футбола - мыльный пузырь. Такой же как и Тарасов (Локомотив).
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brutus6666
1471775221
Зачем далеко ходить , пусть на своего бывшего одноклубника посмотрит , на Смолова . Взялся человек за голову и на Чемпионате Европы в комманде чуть не единственный с Акинфеевым к кому нет претензий .
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BoltCX
1471777916
- Милевский? кто это? - та уже никто!
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gennadiy
1471783089
Весь вопрос как воспитали,такой и получился.Кто то умнеет к 20 кто то к50,а кто то всю жизнь дурачком может проболтаться,даже в футболе и даже с большими деньгами но без ума.
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Garrincha58
1471786228
Да сколько можно уже ждать чего то от Кокорина! Был бы он талант все равно раскрылся бы а значит нет в нем ничего и уже стопудово не будет и Зенит просто зря потратит время и деньги
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