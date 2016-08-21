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    Веденеев: «Кажется, что Луческу находится в тупике. Он хочет другого, нежели показывают футболисты»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.

    «Как я и сказал, он еще не до конца разобрался в происходящем. Мне кажется, что он сейчас находится в тупике, поскольку Луческу хочет другого, нежели того, во что играют футболисты. Возможно, чьи-то возможности тренер переоценивает, чьи-то недооценивает. Кто-то говорит, что без Халка «Зенит» стал выступать даже лучше, но мы пока этого не видим», – сказал Веденеев.

    Источник: Rusfootball.info

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    21.08.2016 00:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 21 августа 2016, 12:16

      Удивительно плохо играют Шатов и Витсель! Такого количества ошибок технических и позиционных я у них никогда не видел

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 августа 2016, 10:37

      Митрофанова не устраивает,Луческу не устраивает,бывших игроков-тоже не устраивает и лишь мадам Коко всем довольна!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2281

      Бриг > rubinovyi2 21 августа 2016, 12:27

      Кокорину нравится любое собственное движение - он такой счастливый, ходит себе по полю, ни на кого не обращает внимания, улыбается...

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 августа 2016, 09:59

      Команда резко сдулась по сравнению с матчем на Суперкубок.

      1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 21 августа 2016, 09:56

      Что с Халком что без Зенит играет одинаково вы вспомните как они в прошлом году начинали так же еле еле и в этом сезоне ничего не смогут показать просто тупые митрофанушки этого не понимают надо отпускать всех кто хочет уйти потому что никто из них жилы рвать не будет, а за чем? Просто нет мотивации а мастерство наших паспортистов не устраивает Луческу да и нас тоже да и лимит этот только портит наши ведущие команды вот все увидите скоро как они в ЛЧ и в ЛЕ выступят

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