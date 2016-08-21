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    Ловчев: «В моменте с голом Еременко Кокорин в носу ковырялся. И ведь контрактов хороших себе требует»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1).

    «Когда-то Кокорину сказали, что он великий, забивной и вообще надежда 2018 года. Даже Капелло ведь говорил, мол, ЧМ-2018 станет турниром Кокорина. Только вот парню не сказали, что если он возвращается в свою штрафную, то должен играть на подборе и накрывать удары соперника. А он стоял, извиняюсь, в носу ковырял, когда забивал Еременко. Это просто безобразие.

    И ведь требуют люди хороших контрактов себе. Так, может, прописывать в них, что если из-под Кокорина забили мяч, а он сам ничего впереди не показал, то минус миллион из зарплаты? Уже, если честно, тот молодой Кокорин все сильнее забывается», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.08.2016 00:17
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 21 августа 2016, 18:15

      Он и не только в носу ковыряет!

      1
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      Рейтинг: +133

      gera123 21 августа 2016, 15:36

      кому он какие надежды то подавал??? поцык случайно попал в струю лимита со своим российским паспортом. теперь с ним носятся как с хрусталью

      2
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 21 августа 2016, 12:12

      Друзья, так говорить нельзя,
      Он мастер нападения, а не защиты.
      Тренер: "Иди ты!
      Хорошо подсказали.
      А то мы с президентом клуба не понимали.
      Теперь на нас озарение,
      Поставим его в нападение.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 августа 2016, 12:10

      ловчев что то путное сказал???? впервый раз...

      0
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 21 августа 2016, 12:07

      Кокорин, кстати, собой очень доволен - это видно в игре, когда ему удается не сделать ошибку. Он смеется, радуется - прям как ребенок в песочнице.

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 21 августа 2016, 12:05

      правы ВЫ

      1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 21 августа 2016, 11:32

      да кокоша сдает..а подавал когда то надежды..

      0
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      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 21 августа 2016, 11:19

      да и впереди безрезультатно

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      Рейтинг: +87

      Polilux 21 августа 2016, 11:16

      Отвлекал на себя соперника.

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      Рейтинг: +319

      семенчик 21 августа 2016, 10:51

      Ребята по Кокорину фнл плачет! Он средний игрок

      2
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