Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Кубок конфедераций – большой и важный турнир»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что Кубок конфедераций-2017, который состоится следующим летом, не останется без внимания российских зрителей. Кром того, специалист подчеркнул, что данный турнир является большим и важным. Напомним, игры пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    «Кубок конфедераций – важный турнир. Это Кубок чемпионов, в котором участвуют победители континентальных соревнований. Это большой турнир, он пройдет у нас в стране и не должен оставаться без зрительского интереса.

    Для начала наша задача – хорошо подготовить команду к турниру. Нужно дождаться и результатов жеребьевки. А уже потом, ближе к старту турнира, будем понимать, на что мы реально готовы», – сказал Черчесов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2016 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11