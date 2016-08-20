Еременко: «Был бы очень рад приходу в «Спартак» Бердыева. Интересно играть с сильными красно-белыми»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал несостоявшийся приход в «Спартак» Курбана Бердыева.

«Следил, читал про переговоры Бердыева со «Спартаком». Непонятно там все как-то. Был бы очень рад его приходу в «Спартак». Для команды это было бы просто суперусиление!

Было бы для всех, для всего чемпионата интересно, чтобы мы играли с сильными красно-белыми», – заявил Еременко.