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    Еременко: «Был бы очень рад приходу в «Спартак» Бердыева. Интересно играть с сильными красно-белыми»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал несостоявшийся приход в «Спартак» Курбана Бердыева.

    «Следил, читал про переговоры Бердыева со «Спартаком». Непонятно там все как-то. Был бы очень рад его приходу в «Спартак». Для команды это было бы просто суперусиление!

    Было бы для всех, для всего чемпионата интересно, чтобы мы играли с сильными красно-белыми», – заявил Еременко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2016 08:28
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 20 августа 2016, 16:42

      Достойные слова человека, который не боится сражаться с сильным, достойным соперникам. Сражаться с слабыми скучно. И только в противостоянии с сильным можно познать себя, свои силы и умения. Оценить себя по реально, в сравнении с другими - путь к самосовершенствованию.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 16:10

      "Поздно пить боржоми, когда отвалилась печень"- Федун просрал тренера

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 20 августа 2016, 15:50

      Ну посмотрим что будешь говорить после игры вассся

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 20 августа 2016, 15:19

      нас подъ....бали))))

      0
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      Рейтинг: +889

      Krics 20 августа 2016, 14:56

      Слишком много Ерёменко, кто много говорит...сами знаете.

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 августа 2016, 13:44

      В эту помойную атмосферу, где уже не смогли работать несколько хороших тренеров, нужно изменения вносить, а уже затем приглашать Бескова-2.Даже если сейчас уйдут ВСЕ, хуже уже не будет.

      -3
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 20 августа 2016, 12:00

      Каррера хоть игру в обороне поставит! А в атаке все вроде хорошо

      -1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 августа 2016, 11:38

      Не приобретение Бердыева для Спартака - колоссальная ошибка руководства. Этот промах, думаю, скажется на игре и результатах уже в ближайших матчах. И не удивлюсь, если после 10-12 туров чемпионата, в Спартаке грянет очередная смена главного тренера. Бердыев, из любой, даже средненькой команды, слепить боеспособный коллектив, способный достичь высоких целей, что он неоднократно доказывал. Федуну за трансферную политику -1.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Андрей Ермошин 20 августа 2016, 13:26

      С одной стороны соглашусь, как тренер он бесспорно лучший в нашем чемпе, но! если у него будут все рычаги управления в клубе, это тоже не совсем хорошо, рано или поздно он уйдёт, и уйдёт вся система с его людьми, и наступит хаос похлеще, чем после ухода Романцева...

      -1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 августа 2016, 11:30

      Да хотелось бы там увидеть Бердыева

      -2
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      Рейтинг: +295

      ильиных 20 августа 2016, 11:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты конь кривоногий,базарил бы меньше

      -6
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