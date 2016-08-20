Еременко: «Был бы очень рад приходу в «Спартак» Бердыева. Интересно играть с сильными красно-белыми»

Достойные слова человека, который не боится сражаться с сильным, достойным соперникам. Сражаться с слабыми скучно. И только в противостоянии с сильным можно познать себя, свои силы и умения. Оценить себя по реально, в сравнении с другими - путь к самосовершенствованию.
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал несостоявшийся приход в «Спартак» Курбана Бердыева.
«Следил, читал про переговоры Бердыева со «Спартаком». Непонятно там все как-то. Был бы очень рад его приходу в «Спартак». Для команды это было бы просто суперусиление!
Было бы для всех, для всего чемпионата интересно, чтобы мы играли с сильными красно-белыми», – заявил Еременко.