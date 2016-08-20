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    Ибрагимович: «МЮ» становится все лучше и лучше. Нам необходимо привыкнуть к победам»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, оформивший дубль в ворота «Саутгемптона» в матче 2-го тура АПЛ, поделился своими впечатлениями.

    «Не имеет значения, кто забил. Я всегда стараюсь приносить пользу команде и своим одноклубникам. Очень рад, что нам удалось победить. Мы становимся все лучше и лучше. Это хорошее начало. Мы должны привыкнуть к победам.

    В Англии играть сложнее, чем во Франции. Здесь необходимо быть предельно сконцентрированным на протяжении всего матча», – сказал Ибрагимович.

    Источник: BBC

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    20.08.2016 01:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 20 августа 2016, 23:42

      Glory! Glory! Man.United!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 20 августа 2016, 11:56

      Где то я это уже слышал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 20 августа 2016, 10:53

      Бомбардир, ты жжешь, это отрывок из интервью с первого матча (МЮ-Борнмут), дебилы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 августа 2016, 09:41

      Ибра жгёт !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 20 августа 2016, 09:10

      Молодец мужик, говорит и делает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 августа 2016, 06:14

      Вторая молодость, красава!!!

      9
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