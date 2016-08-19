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    Ловчев: «У «Рубина» нет игры»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Рубина» на старте РФПЛ. Отметим, что после четырех туров казанский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России 13-е место.

    «У «Рубина» нет игры – вот, что самое главное. И у меня создается впечатление, что главный тренер Грасия не знает, кого ставить, начинает дергаться. Понимаете, нельзя играть аккуратно на своем поле, тем более набрав иностранцев. Они должны показывать товар лицом, чем-то запоминаться, что-то яркое показать. Где это все? Где?» – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.08.2016 23:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 августа 2016, 23:41

      По большому счёту, игры нет ни у кого из наших клубов.

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