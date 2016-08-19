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    Бюттнер в ближайшие 10 дней может перейти в клуб из Англии или Италии

    Футбольный агент Александр Бурсак, представляющий интересы защитника «Динамо» Александра Бюттнера, заявил, что его клиент в ближайшие 10 дней может сменить клубную прописку.

    «Мы ведем переговоры с клубом из Англии и клубом из Италии. Я предполагаю, что в ближайшие 10 дней Александр сможет покинуть «Динамо», однако в футболе может произойти все, и не стоит исключать вероятность того, что он останется в клубе.

    Учитывая то, что «Динамо» на данный момент играет в низшей лиге, лучшим вариантом для футболиста является покинуть клуб. Ему необходимо сделать правильное движение вперед. Если какой-либо московский клуб проявит интерес к Александру, то мы также рассмотрим данное предложение», – сказал Бурсак.

    Источник: ТАСС

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    19.08.2016 17:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 19 августа 2016, 22:10

      неплохой игрок

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      Рейтинг: +171

      Мы Русские 19 августа 2016, 19:54

      В нынешнем Спартаке бы очень пригодился. Не хуже Комбарова, да и в ротацию самое то.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 19 августа 2016, 19:37

      Не повезло ему с Динамо, а так его игра нравилась.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Alek7183 19 августа 2016, 19:51

      Наверно всё таки не ему с Динамо, а Динамо в принципе не повезло до Кобелева и всего этого бардака всё у него получалось и ему всё нравилось.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > o33uk 22 августа 2016, 09:23

      Может так и вернее.

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