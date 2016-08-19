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    Руководство «Кубани» предоставило Петреску полный карт-бланш в работе

    Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка провел встречу с представителями болельщицких объединений, на котором заявил, что руководство клуба предоставит главному тренеру команды Дану Петреску полный карт-бланш в работе.

    Напомним, что после восьми туров ФНЛ краснодарский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.

    Как сообщает портал ЮГА.ру, в скором времени состоится состояться встреча болельщиков и ветеранов «Кубани» с администрацией клуба и тренерским штабом команды во главе с Петреску. На ней решится будущее румынского специалиста.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2016 09:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      Bunakusik 19 августа 2016, 22:56

      Верю, что мы снова сможем подняться! И я смогу снова наслаждаться нашими победами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 19 августа 2016, 19:44

      Просто надо выплотить долги. И Спартака Г. выпускать играть. Вот лидер и появиться в команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Заря 19 августа 2016, 15:31

      ФК Кубань - гиблое место

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      PoMka31 19 августа 2016, 13:01

      Петреску хороший специалист, просто черная полоса, нужно потерпеть и всё получится!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Виталич 19 августа 2016, 11:39

      смотрятся пока скудно..нету блеска в глазах..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      MisterLoadingMaster 19 августа 2016, 11:32

      Так держать, Дан! До встречи в новом году в зоне Йух!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 августа 2016, 10:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Расформируйте клуб уже.

      -7
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      Рейтинг: +371

      ASG 19 августа 2016, 09:55

      Пусть работает!

      2
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