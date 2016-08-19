Венгер: «Уэлбек вернется к декабрю»

По словам главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, форвард команды Дэнни Уэлбек сможет выйти на поле уже в конце этого года.

«У нас отличная новость – Уэлбек вернется к Рождеству. Он успешно прошел повторное обследование со встроенной камерой. Это единственная хорошая новость с прошлой недели, и это очень отрадно.

У него воспалилось колено, и врачи были вынуждены еще раз оценить процесс восстановления. Если бы оно проходило плохо, он бы выбыл до апреля», — сказал Венгер.

Напомним, что из-за травмы Уэлбек не сыграл на Евро-2016.