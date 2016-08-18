Моуринью: «Уверен, что Ибрагимович будет выступать за «МЮ» как минимум два года»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что нападающий Златан Ибрагимович не покинет его команду в конце сезона. Напомним, что шведский форвард подписал с манкунианцами однолетний контракт с возможностью продления еще на один год.

«Я спрашивал у него о семье и о том, счастливы ли они здесь. Я знаю, что для Ибрагимовича это очень важно. Он сказал, что все довольны.

Он очень мотивирован, поэтому я не вижу причин для его ухода. У меня нет никаких сомнений в том, что он будет играть за «Манчестер Юнайтед» в течение следующих двух лет», – отметил Моуринью.