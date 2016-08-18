Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Головин: «После ухода Халка «Зенит» стал сильнее»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с «Зенитом» выразил мнение, что петербургская команда не стала слабее после ухода Халка.

    «Я бы не сказал, что «Зенит» стал слабее без Халка и Данни. Просто они стали играть более коллективно. Может быть, в каком-то смысле «Зенит» стал даже сильнее. Раньше можно было понять, что большинство атак будет идти через Халка, и, соответственно, это предотвратить. Сейчас у «Зенита» все игроки линии атаки примерно одинаково сильны, и команде без разницы, через какой фланг наступать», – заявил Головин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2016 14:18
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 августа 2016, 18:42

      играть то стали по другому,теперь цыган в свою схему судей наигрывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 18 августа 2016, 17:44

      Александру Головину до Данни и Халка как до Китая пешком...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      Taps 18 августа 2016, 15:16

      Золотые слова.
      От загорелых наш футбол становится убогим.
      Посмотрите на негров из нашей армии.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 18 августа 2016, 15:14

      В общем-то, Головин прав - Зенит стал играть куда разнообразнее,что показал второй тайм с Ростовом(да,там помогло удаление,но всё-же).Нужно только время,чтобы команда сыгралась.Так что уход Халка только на пользу,а вот Данни действительно не хватает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 18 августа 2016, 15:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Головин - ты тупой. Уход Халка ослабил клуб. А вот твой уход усилит. Понятное дело, тебе же не за что извиняться...

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 18 августа 2016, 14:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кони хоть вздохнут теперь... Зенит сейчас вообще никакой без Данни и Халка

      -9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11