Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серхио Санчес: «Силу «Рубина» увидите через месяц»

    Защитник «Рубина» Серхио Санчес прокомментировал неудачный старт своей команды в РФПЛ. Напомним, что в трех турах первенства казанцы набрали два очка.

    «Нужно отдавать себе отчет в том, что много денег было потрачено на новых игроков и тренерский штаб. Но деньги не принесут результата. Только футбол. Этот проект рассчитан на кратко– и среднесрочную перспективу. Думаю, в нашей игре были улучшения после каждого матча. Особенно в игре со «Спартаком». Наверное, в игре с «Арсеналом» нам не хватило контроля в защите. У каждого матча свои сложности.

    Нужно фокусироваться на том, в какой футбол должен играть «Рубин». Понятно, что рисунок игры является абсолютно новым для многих футболистов клуба. Ведь состав пополнило больше десятка новых игроков. Нам требуется время для автоматизации и для того, чтобы вся команда показывала один футбол. Это не достигается за счет оплаты игроков или наличия денег. Нужно больше времени для работы. Я абсолютно уверен в том, что мы начнем выигрывать. А полную готовность «Рубина» вы увидите через месяц. Но для этого необходима вера в команду, вера в тренерский штаб и в то, что все идет к прогрессу. Хорошие вещи не делаются наспех», – сказал Санчес, слова которого приводит издание «Реальное время».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2016 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Pahan__Zenit 18 августа 2016, 11:48

      Рубин неплохо усилился в межсезонье!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 августа 2016, 11:24

      дай Бог !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11