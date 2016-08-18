Стала известна стоимость абонементов на новый стадион ЦСКА

В ЦСКА анонсировали начало продаж абонементов на домашние матчи команды в чемпионате России, которые пройдут на новом стадионе. Их можно приобрести с 19 августа.

Напомним, что со вчерашнего дня арена официально введена в эксплуатацию.

Самый дорогой абонемент на арену ЦСКА категории VIP будет стоить 208 тысяч рублей, а самый дешевый – 7 тысяч рублей.

Кроме того, в кассах будут продаваться абонементы для детей в возрасте до 14 лет. Они будут стоить 5 900 рублей.

Первый матч на новом стадионе ЦСКА может сыграть в шестом туре российской Премьер-лиги с «Тереком». Игра запланирована на 10 сентября.