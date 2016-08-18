Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калитвинцев: «Игроки «Динамо» показали мужской характер»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился наблюдениями от победы в матче 8-го тура ФНЛ над «Лучом-Энергией».

    «Наша команда обновилась. Новички поняли нашу политику, поняли, что за клуб «Динамо». Независимо от того, какой счет на табло, игроки не опускали рук и в итоге выиграли, показали мужской характер. Что касается пропущенных мячей, трудно сказать что-то конкретное. Непозволительно, когда команда соперника имеет минимальное количество подходов к нашим воротам, а мы все равно пропускаем.

    Да, четыре мяча из пяти мы пропустили со стандартов. Игроки знают, кто с кем играет при штрафных и угловых. У нас нет коллективной обороны, мы играем персонально. Мы посмотрим, какой номер забил и чей это был игрок. Мы много времени уделяем стандартам, но все равно много пропускаем. Знаем в чем проблема, будем ее решать. Пока могу сказать одно – спасибо ребятам за характер, качество разберем», – заявил Калитвинцев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2016 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 18 августа 2016, 09:59

      Не мужской а ментовской характер. Ударить соперника и пока он лежит все в атаку вот характер динамо.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 18 августа 2016, 07:01

      Шаг назад очень сильно отрезвляет! Динамо удачи и возвращения!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 августа 2016, 05:17

      Пока Динамо везет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 августа 2016, 02:28

      все будет хорошо динамо вперед

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11