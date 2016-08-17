Буффон: «Харт – один из лучших вратарей в мире»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил поддержку в адрес вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта. Напомним, что англичанин перестал попадать в стартовый состав команды после прихода Хосепа Гвардиолы.

«Харт уже сталкивался с этим, когда «Сити» возглавлял Пеллегрини. Он справился с этим и стал еще сильнее. У него очень сильный характер, что важно для вратаря.

За последние пять-шесть лет Харт доказал, что является одним из лучших голкиперов в мире», – заявил Буффон.