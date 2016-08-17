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    Буффон: «Харт – один из лучших вратарей в мире»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил поддержку в адрес вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта. Напомним, что англичанин перестал попадать в стартовый состав команды после прихода Хосепа Гвардиолы.

    «Харт уже сталкивался с этим, когда «Сити» возглавлял Пеллегрини. Он справился с этим и стал еще сильнее. У него очень сильный характер, что важно для вратаря.

    За последние пять-шесть лет Харт доказал, что является одним из лучших голкиперов в мире», – заявил Буффон.

    Источник: Goal.com

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    17.08.2016 22:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 16:33

      Ахаха, Харт парой пропускает очень странные голы, даже взять евро-16 сколько он там совершил ошибок?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 17 августа 2016, 22:59

      Вот-вот! Покажите это сообщение Гвардиоле!

      0
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      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > Сергей Свояк 18 августа 2016, 11:09

      что бы он им подтерся?

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