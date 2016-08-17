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    Червиченко: «Если «Спартак» проиграет пару матчей – Каррере припомнят все»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

    «Честно говоря, не знаю, откуда вообще появился Массимо Каррера. Насколько я в курсе, Дмитрий Аленичев сам говорил, что не очень понимает, как работать с защитниками. И ради того, чтобы заработать этот навык и укрепить оборону, был приглашен этот специалист. Но, если честно, я про него ничего не знаю. Главный тренер должен ставить игру всей команды. Если «Спартак» поставит «автобус», то далеко не факт, что он сразу начнет выигрывать. Видел предыдущие матчи под его руководством, и это было неплохо. Однако вы сами понимаете, что все познается, когда дела идут не очень хорошо. И если красно-белые проиграют пару матчей – ему припомнят все. И то, что он не был главным тренером, и что он ничего не понимает в игре в центре поля и нападении.

    Вы же знаете, что спартаковский болельщик – крайне сложный субъект и ему все время что-то не нравится, а здесь поводов для недовольства хоть отбавляй. Это не та ситуация, когда приглашали в «Спартак» другого итальянца – Невио Скалу. Он брал Кубок УЕФА, работал до этого в «Шахтере» и немного знал русский язык, и как с иностранцем, с ним было меньше проблем. За его приглашение было больше существенных аргументов. В данном же случае, аргумент – это, то, что не получилось с Бердыевым, так что возьмем того, кто под рукой», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 21:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +545

      kachan63 18 августа 2016, 09:35

      А кто такой Червиченко, что он такого сделал для клуба, будучи президентом? Пи*деть - не мешки таскать.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > kachan63 18 августа 2016, 10:10

      как что сделал? выгнал ОИ Романцева))

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 августа 2016, 05:54

      такое ощущение что червяка жаба душит...постоянно в каждом вью как скунс-воняет и воняет

      -2
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      Рейтинг: +9

      RemiX84 18 августа 2016, 00:15

      а клуб без истории не клуб

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 августа 2016, 23:56

      Судя по всему этого ждать недолго.

      -1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 17 августа 2016, 23:44

      чехарда тренеров.федун со смородской случаем не родственники

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 17 августа 2016, 22:16

      А нех было Аленя увольнять.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 августа 2016, 22:15

      Когда наконец ,хоть одному тренеру Спартака дадут нормально поработать . Если честно надоела эта чехорда с тренерами. Просто ужааааасс ! И когда болельщики на поле кидаю шарфы , надо наверное уже о чем-то задуматься и игрокам и тренерскому штабу и руководству . Болельщикам Спартака удачи и терпения.

      -1
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      Рейтинг: +87

      Polilux > shurik45 17 августа 2016, 22:20

      Федун это верх цинизма. Пока не помрёт - руль не кому не отдаст !

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 августа 2016, 22:15

      посмотрим как Спартак сыграет с лидерами РПЛ

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 17 августа 2016, 21:43

      В кои-то веки я согласен с этим типом.

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