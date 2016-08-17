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    ЦСКА планирует провести первый матч на новом стадионе 10 сентября

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что первым матчем на новом стадионе армейцев станет встреча 6-го тура чемпионата России с «Тереком».

    – Когда планируете провести первый матч на своем стадионе?

    – 10 сентября. Матч 6-го тура чемпионата России с «Тереком». Конечно, вводом стадиона в эксплуатацию наша работа не ограничивается. Предстоит еще очень много дел. Документы, кадастровая палата и так далее. Теоретически, это занимает 2-3 месяца. Но мы постараемся ускорить процесс. Заранее подготовились. Если не будет никакого форс-мажора, надеемся 10 сентября открыть стадион.

    – А планируется ли матч-открытие с именитым соперником?

    – К сожалению, пока нет. Это сейчас уже не актуально. Где-то нас подвел генподрядчик, сроки сдвинулись. Была договоренность с одним известным клубом, но этой игры в итоге не будет. Европейские чемпионаты уже в разгаре. Возможно, проведем выставочный матч в следующем сезоне. Сейчас же откроем арену игрой в рамках чемпионата России. Это тоже символично, так как увидим на поле бескомпромиссную борьбу.

    – Правда, что ЦСКА планировал провести матч-открытие с «Челси»?

    – Не скрою, это был приоритетный вариант.

    – Какой стадион будет заявлен на Лигу чемпионов как основной, а какой как резервный?

    – Основной – «Арена-ЦСКА», резервный – «Арена Химки»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2016 19:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +16

      Wolkobrat 18 августа 2016, 15:24

      День добрый всем! по больше бы в России новых красивых стадионов, чем виллы у чиновников за границой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -9

      KK777 18 августа 2016, 08:32

      Дешевый стадиончик для занятия спортом.
      Похож на Дворец пионеров или ТРЦ)))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 08:32

      Удачи ЦСКА и на новом стадионе. Еще скорее бы Динамо построили и начали
      строить стадион Торпедо. Адекватным болельщикам спасибо за поздравления.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 августа 2016, 00:07

      Удачи!

      -3
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 18 августа 2016, 00:00

      Хорошей игры!

      -2
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 17 августа 2016, 23:17

      Надеюсь стадион будет счастливым. Поскольку открывашку, уже предлагают фанаты Спартака закрывать...

      -1
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      Рейтинг: +1481

      GM 17 августа 2016, 21:21

      Как пяточковые-то возбудились.
      Вы еще не начали переделывать свой мясокомбинат в навозохранилище?

      0
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин > GM 17 августа 2016, 21:24

      Зачем им переделывать?Они не кони.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Мамай Кокорин 18 августа 2016, 20:48

      Ну да, по игре - чистые свиньи.

      1
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин 17 августа 2016, 20:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кому этот огород, аналог химкам нужен?

      -8
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      Рейтинг: +295

      dudarik 17 августа 2016, 20:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А где находится данный ипподром?

      -9
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      ...
      Рейтинг: +124

      z89 > dudarik 17 августа 2016, 21:35

      рядом со свинарником)))

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > dudarik 18 августа 2016, 08:23

      Ипподром на Беговой.

      2
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      Рейтинг: +1810

      gor77 17 августа 2016, 20:04

      Вот и хорошо! Теперь действительно у команды будут домашние игры! Удачи!

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