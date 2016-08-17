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    Семин: «Встреча с Геркусом пока не назначена, жду звонка»

    Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который выразил желание вернуться в московский клуб, сообщил, что проведет встречу с новым президентом красно-зеленых Ильей Геркусом, как только ему поступит соответствующее предложение. По словам 69-летнего специалиста, он находится в ожидании звонка от руководства железнодорожников.

    – Юрий Павлович, у вас уже назначена встреча с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом?

    – Пока нет.

    – Но она может состояться на этой неделе?

    – Я жду звонка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2016 13:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 17 августа 2016, 15:18

      А роуминг подключил?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 17 августа 2016, 14:21

      ну вряд ли уже тренером. Ждем в руководстве!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 13:52

      А в личку нельзя написать?Зачем через газету просить?

      -2
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