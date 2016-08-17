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    Лоськов будет помогать Пашинину в «Локомотиве»

    Бывший пресс-атташе «Локомотива» Александр Удальцов сообщил, что экс-хавбек железнодорожников Дмитрий Лоськов станет членом тренерского штаба Олега Пашинина. На данный момент 41-летний наставник руководит командой на правах исполняющего обязанности, однако в ближайшем будущем, по словам президента красно-зеленых Ильи Геркуса, может избавиться от данной приставки и возглавить «Локомотив» на постоянной основе.

    Кроме того, глава московского клуба подтвердил, что клуб не рассматривал на должность рулевого и не вел переговоры с экс-главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

    «Дмитрий Лоськов войдет в тренерский штаб Пашинина», – написал Удальцов на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    17.08.2016 12:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 17 августа 2016, 19:47

      Охохохохо!!!! Диму вернули!!! Да нууууу.... Геркус все больше и больше набирает популярность у фанов!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 17 августа 2016, 12:59

      вот это будет связка!

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