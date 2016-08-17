Аршавин: «В футболе допинга очень мало. Он существует там, де ты борешься сам с собой»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за «Кайрат», рассказал в интервью prosport.kz о допинге в футболе.

– Если речь идет о финале чемпионата мира и Европы, или Лиги чемпионов, здесь присутствует допинг?

– В футболе и в хоккее – в меньшей степени. Почему я сказал о цикличных видах спорта, потому что там проще рассчитать, и там все идет по циклам. А у нас, если ты самый быстрый, то Болт был бы самым богатым футболистом и самым лучшим.

В футболе не предугадать. В игровых видах спорта допинга вообще мало. Он существует там, где ты борешься сам с собой, за свои секунды.